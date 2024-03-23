Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'daki terör saldırısına kınama

31 Mart'taki yerel seçimlere 8 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük Ankara Mitingi"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında 200 bin kişinin olduğunu söyledi.

RUSYA'DA KONSER SALONUNDAKİ KATLİAM

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz.''