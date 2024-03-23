Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada bir matruşka ittifakı var

31 Mart'taki yerel seçimlere 8 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük Ankara Mitingi"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında 200 bin kişinin olduğunu söyledi.

RUSYA'DA KONSER SALONUNDAKİ KATLİAM

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz.''

''ANKARA BELEDİYE BAŞKANI 5 YILDA NE YAPTI?''

Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına dayanmıştı. O zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yanmkıları sürüyor. Ankara Belediye Başkanı 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. İstanbul'da da öyleydi. Bunlardan artık kurtulalım.

''5 YIL BOŞUNA GEÇTİ''

5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli, Ankara'yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti devreye sokacağız.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Emperyalistlerin ülkemizi dizlerinin üzerine çökerterek kendilerine tabi kılmak için sergilediği oyunlara içeriden destek veren figüranlar da çıktı. Kağıt üzerinde bu ülkenin siyasetçisi medya mensubu olduğu halde Türkiye aleyhinde çalışanlar var. Bu tiplerle uğraşma bizi yorsa da yolumuzdan alıkoymadı.

"CHP'NİN TAKINDIĞI TUTUM ÜLKEMİZ ADINA ENDİŞE VERİCİDİR"

CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe vericidir. Bu parti bir dönem PKK'nın savunuculuğuna soyundu. Geçtiğimiz seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz altılı masa. Ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Parlamentoya giren var mı? Bu dersi siz verdiniz. Bay bay Kemal ne oldu? Ankara'da bir apartman dairesi bulmuş orada kalıyormuş. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak.Seçim bitince hepsi darmadağın oldu. Cumhur İttifakı dimdik ayakta.

''ORTADA BİR MATRUŞKA İTTİFAKI VAR''

CHP geçenki seçimlerde HDP ile işbirliği yapmıştı. Bu seçimde adını koyamadıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var ve bundan seçmenin haberi yok. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.

"ORTAYA BİR DE DESTE DESTE DOLARLA AVROLAR ÇIKTI"

Ortaya bir de deste deste dolarla avrolar çıktı şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Birine para göndereceksiniz internet bankacılığı dururken 6-7 kişiye ne gerek var? Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı parayı. Türk siyaseti çok pişmanlık gördü fakat böylesi ile ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Böyle ana muhalefet partisi olur mu? Milletimiz 31 Mart'ta, CHP'ye ve DEM'lendiği ortaklarına da AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecek.''