Şifa Hastanesi'nde tedavi altındaki 5 hasta öldürüldü

Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi altı gündür yiyeceksiz, susuz ve en önemlisi de sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı bir durumda.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gören 5 yaralının saldırılar sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hastane, İsrail güçleri tarafından kuşatıldığından beri bölgede 170 Filistinli öldürüldü.