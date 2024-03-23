Şifa Hastanesi'nde tedavi altındaki 5 hasta öldürüldü
Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi bir haftadır İsrail ordusunun kuşatması altında. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gören yaralılardan 5'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2024 15:28, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 15:31
Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi altı gündür yiyeceksiz, susuz ve en önemlisi de sağlık hizmetlerinin sağlanamadığı bir durumda.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi gören 5 yaralının saldırılar sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hastane, İsrail güçleri tarafından kuşatıldığından beri bölgede 170 Filistinli öldürüldü.