Batman'da çeyiz mağazasında indirim izdihamı

Ekipler, mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşları polis ekipleri, dağılmaları yönünde anons çekerek saatler sonra dağıttı.

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