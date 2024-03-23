Putin: Bu saldırıyı hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracağız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısı ile ilgili "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2024 16:04, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 16:06
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Dikkatlice planlanmış bir terör saldırısının yanı sıra önceden hazırlanmış bir toplu insan katliamıyla karşılaştıklarını belirten Putin, "Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" dedi.
Putin, "İlk bilgilere göre (teröristler için) Ukrayna tarafından devlet sınırını geçmeleri için bir pencere hazırlandı" ifadelerini kullandı.