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Moskova'da terör saldırısı: Rusya kayıplarına ağlıyor

Moskova'da dün akşam gerçekleşen terör saldırısı sonucunda en az 133 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ'in üstlendiği saldırıya dünyadan tepkiler artarak devam ediyor. Saldırının gerçekleştiği konser alanının önüne Rus halkı kayıpları için karanfiller bıraktı. Her dakika ölü sayısı artarken Rusya kayıplarının yasını tutuyor...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2024 18:51, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 18:55
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Moskova'da terör saldırısı: Rusya kayıplarına ağlıyor

RUSYA'NIN KALBİNDE TERÖR SALDIRISI

Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binasında patlama yaşandığı ve patlama nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133'e ulaştığı açıklandı.

Saldırının gerçekleştiği belediye binası terör eylemi sonucunda yanıp küle döndü.

Ekipler yangını 6 saat içinde durdurmayı başardı. Konser salonundaki yıkımın boyutları gözler önüne serilirken ekipler salonu toparlamaya başladı.

Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan dördünün doğrudan olaya karıştığı belirlendi.

Rus halkı konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının kurbanları için anıt oluşturdu.

Bölge sakinleri ve yakınlarını kaybedenler bu anıta çok sayıda karanfil, gül ve peluş oyuncaklar bıraktı.

Anıtın önünde dua eden, ağlayan ve yas tutan Ruslar kameralara yansıdı.

Başkent Moskova'da havalimanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Hafta sonu boyunca tüm spor, kültür ve diğer halka açık etkinliklerin iptal edildiği açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, saldırıya ilişkin "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır" dedi.

Tüm dünyadaki Rus vatandaşlarının bakanblığa telefon ederek saldırıyla ilgili başsağlığında bulunduğu aktarıldı.

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