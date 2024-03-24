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'Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitingi'nde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 07:10, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 08:12
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'Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiasına açıklama

Merkezden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Mitinginde pankart açanlar gözaltına alındı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde izinsiz pankart açan 5 kişilik grubun herhangi bir provokasyona mahal vermemek maksadıyla miting alanı dışına çıkarıldığı ve güvenli bir şekilde alandan ayrılmalarının sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "İddia edildiği gibi şahıslara yönelik gözaltı veya herhangi bir işlem söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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