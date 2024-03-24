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Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darbedildi

Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darbedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 07:30, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 07:43
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Maltepe'de AK Parti'nin seçim broşürünü dağıtan bir partili darbedildi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, darp olayına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Kazanacağız, İstanbul kazanacak."

AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi ise "Ramazan amcamıza, teşkilatımıza geçmiş olsun. Biz kendi yolumuzdan yürümeye devam edeceğiz. Kardeşçe, huzurla yaşanacak bir Maltepe için daha çok koşacağız, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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