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CHP'nin kaleleri çöküyor mu?

CHP kulislerinde Trakya'nın kaybedildiği yorumları yapılmaya başlandı. Belediyeleri yıllardır CHP'nin elinde olan dört şehirde yapılan anketlerde oy düşüşü gözlendi. Genel Merkez'den bölge milletvekili ve adaylarına "Yeteri kadar çalışmıyorsunuz" mesajı gönderildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Mart 2024 07:58, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 08:09
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CHP'nin kaleleri çöküyor mu?

Aday tartışmaları nedeniyle yerel seçimler için adaylarını geç açıklayan CHP'de anket sonuçları gelmeye başladı. Genel Merkez'e gelen anketlere göre CHP'nin oy deposu Trakya'da oylar eridi. CHP'yi 2004 yılından beri yönettiği Edirne, 2009'dan beri yönettiği Tekirdağ'ı, 2004 yılından beri yönettiği Kırklareli'ni, 1989'dan beri yönettiği Çankkale'yi kaybetme korkusu sardı. Kulislerde CHP'nin kalesi olarak bilinen bu illerde seçimin kaybedildiği değerlendirmesi yapılıyor. Genel merkez tarafından bölge milletvekilleri ve adaylara 'yeteri kadar çalışmıyorsunuz 'mesajı gönderildi

34 yıldır sol partilerde

CHP oy depolarında biri olan Çanakkle'de 34 yıldır sol partiler belediye başkanlığı koltuğunu kazanıyor. CHP Çanakkle'de mevcut belediye başkanı Ülgür Gökhan'ı yeniden aday göstermedi. Gökhan yerine önceki dönem Genel Başkan Yardımcılığı yapan Muharrem Erkek'i aday gösterdi. Erkek sahada karşılık bulmazken, vatandaşın alt yapı yetersizliği ve yeterli hizmet alamadığı gerekçesiyle CHP'ye oy verme eğiliminde olmadığı tespit edildi.

CHP'DEN HİZMET ALAMADIK

2009 yılında AK Parti'den aldığı CHP'nin 15 yıldır yönettiği Tekirdağ ilinde ise CHP'deki değişim sahaya yansımadı. Anketlerde 'Neden Tekirdağ'da CHP'ye oy vermiyorsunuz?'' sorusuna CHP'nin önceki dönem Tekirdağ'da yeteri kadar hizmet veremedeği yanıtı verildiği belirlendi. 4 dönem önce MHP'de alınan Kırklareli'nde ise belediye başkanlığı koltuğu sallantıda. CHP'nin Kırklareli'nde yanlış aday tercihi yaptığı kaydediliyor. Edirne'de ise CHP'nin adayı Filiz Gencan Akın'ın CHP'nin bir önceki seçimde aldığı oy oranın altında kaldığı kaydediliyor. Bunun nedeni olarak ise CHP'nin Edirne'de aday dayatması gösteriliyor.

MEHMET GÜNEY

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