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İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 08:07, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 08:18
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İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet

Olay gece saatlerinde Bornova Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgili olduğu iddia edilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından kız arkadaşını darp etmeye başlayan saldırgan, sokaktaki diğer kişi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan kadın ise arabanın camlarını yumruklamaya başladı. Bunun üzerine şahıs kız arkadaşını darp ederek yere düşürdü.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şahsın darp ettiği kız arkadaşının başında beklediği görüldü.

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