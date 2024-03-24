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Suyumuzun yüzde 40'ı şebekelerde kayboluyor!

Su tasarrufu hayati önem taşıyor. Bunun için belli tedbirlerin alınması gerekiyor. Barajlarda bulunan ham su, iletim hattıyla arıtma tesislerine, oradan da haznelere ve şebekeler yardımıyla da evlerimize ulaşıyor. Ancak Türkiye'de suyun yüzde 40'ı fiziki sebeplerden dolayı şebekelerde kaybediliyor. Bu da yaklaşık 2 milyar m³ temiz suya yani yaklaşık 30 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Mart 2024 08:45, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 08:45
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Suyumuzun yüzde 40'ı şebekelerde kayboluyor!

Su kaynaklarını doğru yönetmek ve suyun kullanıcılara ulaşmadan kaybolmasını önlemek konusunda mahalli yönetimlere önemli roller düşüyor. Çünkü yerel yönetimler, suyu evlere taşıyan şehir şebekelerini doğru sistemler ile yöneterek bu kayıpların önüne geçebilir. Bu doğrultuda şebeke suyunu basınçlandırmak için kullanılan pompalar ile suyu taşıyan boruları doğru seçmek ve bakımlarını ihmal etmemek gerekiyor.

POMPALAR YENİLENMELİ

İdeal verimlilik seviyesinin yüzde 20 altında çalışan eski ve yıpranmış pompalar su israfının yanı sıra enerji israfına da sebep oluyor. Çünkü aynı hacimde su pompalamak için yüzde 40 daha fazla enerji tüketiyor. Bu yüzden eski pompa sistemlerini, yüksek verimli ve elektronik olarak kontrol edilen yeni pompalarla değiştirmek gerekiyor. Yenilenen sistem hem iki yıl içinde kendini amorti ediyor hem de yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Şehir şebekelerindeki kayıpları önlemek için yalnızca akıllı pompa teknolojileri ile suyu basınçlandırmak da yeterli değil, bir diğer önemli parametrenin de şehir şebekelerinde kullanılan borular olduğunu söyleyebiliriz. Eğer sistemdeki borular eski ve yıpranmış ise patlama veya delinme gibi sıkıntılar yaşanabiliyor.

AKILLI POMPAYA GEÇİŞ

Borularda yaşanan patlama veya delinmenin sebeplerinden bir diğeri ise uzun boru hatlarındaki kayıpları karşılamak maksadıyla şebekenin çıkış noktalarına yerleştirilen pompalardaki basınçların yüksek tutulması oluyor. Bu sebeple altyapı sistemlerini bir bütün olarak değerlendirip, mühendislik hesaplamalarını doğru yapmak gerekiyor. Kullanım ömrü 10 yılı aşan pompaları, akıllı pompa teknolojileri ile yenileyerek doğru basınçlandırma yapmak, kaçakları tespit edip boruları yenilemek şebekelerden kaynaklı su israfını önleyecek bir çözüm olacaktır.

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