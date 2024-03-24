THY'den 10 yıl sonra Libya'ya ilk sefer

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Türk Hava Yolları, önümüzdeki haftadan itibaren Libya seferlerine yeniden başlayacak." ifadesini kullandı.

THY'nin Libya uçuşlarına başlamasının ülkesindeki istikrarın göstergesi olduğuna dikkati çeken Dibeybe, bu adımın atılmasında katkısı bulunan ülkesindeki Sivil Havacılık Kurumu ile tüm ilgili kurumlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'ya seferlerimiz başlıyor. Haftada 3 sefer yapacağız. Seferlerimiz satışa açılmıştır." ifadelerini kullandı.