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Kars'ta 'mart' karı: 47 yol ulaşıma kapandı

Kars'ta tipi ve kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 10:49, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 10:50
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Kars'ta 'mart' karı: 47 yol ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar ve tipi çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapatırken, köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri harekete geçti. Merkeze bağlı 2 köy, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 10, Digor'da 11, Kağızman'da 2, Sarıkamış'ta 6, Selim'de 7 ve Susuz'da 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin karla mücadele mesaisi devam ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Kars'ta, "kar kaplanları" olarak adlandırılan İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipiye rağmen yollarda kesintisiz ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Greyder, kepçe ve rotatif başta olmak üzere iş makineleriyle gece gündüz karla mücadele eden ekipler, zorlu kış mesailerini ilkbaharda da sürdürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolları açık tutmak için çalışan "kar kaplanları", özellikle tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları da kurtarıp güvenli şekilde geçişlerini sağlıyor.

Bu kapsamda Digor ilçesinde çalışan ekipler, ilkbaharda da vatandaşların mağdur olmaması için 7/24 hazır bekliyor.

Digor Özel İdaresi şantiye şefi Kayhan Hagi, gazetecilere, ilkbaharda bölgede yoğun kar yağışının olduğunu ifade ederek, "7/24 Digor'a bağlı köy yollarının açılması için karla mücadele ediyoruz. Şimdi Türkmeşen grup köy yolu, Yaylacık, Yemençayır, Şirinköy yollarının açılması için çalışıyoruz. Kar yağışı etkisini sürdürüyor, ilçede 4 ekiple gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Grup köy yollarındaki bazı bölgelerde yaklaşık 2 metre kar var" dedi.

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