'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı

İstanbul Valiliği, Atatürk Havalimanında yapılacak "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" sebebiyle bazı yolların kapanacağını duyurdu.

Kapanan yollar:

Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk B Havalimanı B kapısı önü varyant üstü( iki yönlü olarak) Atatürk Havalimanı yolu Ahtapot kavşak alt geçidi VIP ayrımları / C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası (iki yönlü olarak), Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro istasyon sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine bağlanan tali yol (iki yönlü olarak), Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

Yeni havalimanı caddesi " ifadeleri yer aldı.