Avcılar'da gece kulübüne silahlı saldıra bir kişi öldü

Saat 05.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ne otomobille gelen 2 şüpheli, pazar tezgahı kuran esnafa bir gece kulübünün adresini sordu.

Pazarcıların adresi göstermesi üzerine şüpheliler, silahla bu iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda, iş yerinin önünde duran 25 yaşındaki Muhammet Subaşı ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Subaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.

- "Saldırganlar 7 el ateş etti"

Saldırganların adres sorduğu pazarcı Hafız Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tezgahını kurarken yanlarına gelen kırmızı otomobildeki 2 kişinin "'Burada müzikhol varmış. Biliyor musunuz?" diye sorması üzerine adresi gösterdiğini anlattı.

Elmas, kendi işiyle ilgilendiği sırada saldırganların iş yerine 7 el ateş ettikten sonra kaçtığını anlatarak, "Biz iki kişi olduklarını gördük. Daha sonra polisler geldi. İçeride çalışanlar 5 dakika sonra çıktılar. Vurulan kişiyi hastaneye götürdüler." ifadelerini kullandı.