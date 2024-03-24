Adıyaman'da şehide veda

Törende ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Mehmet Akıncı'yı, Vali Varol ile Bakan Yardımcısı Aydın teselli etti. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı namaz sonrası cenaze, şehitliğe defnedildi.

Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Meliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, havalimanından konvoy eşliğinde Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

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