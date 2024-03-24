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Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde mezarlıktaki kaldırımda mezarlık bekçisi tarafından 4 aylık cenin bulundu. Otopsi için hastaneye götürülen ceninin gömüldüğü yerden hayvanlar tarafından çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2024 15:58, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 15:59
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Mezarlıkta 4 aylık cenin bulundu

Talas ilçesi Harman Mahallesi Mezarlık Sokak üzerindeki Cemil Baba Mezarlığı'nda saat 11.00 sıralarında kaldırımda cenin bulan mezarlık bekçisi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ceninin yaklaşık 4 aylık olduğunu tespit etti.

Cenin otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ekipler, ceninin gömüldüğü, ardından da kediler tarafından çıkarıldığı şüphesi üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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