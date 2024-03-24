İki aile arasındaki taşlı, sobalı kavgada 3 kişi yaralandı

Öte yandan, olay yerindeki bir otomobilin camlarının, atılan taşlar ve sopa darbeleri nedeniyle kırıldığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin kırsal Uzunbahçe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

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