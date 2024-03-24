Altınok: Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
Yerel seçime bir hafta kaldı: İşte bilinmesi gerekenler
Yerel seçime bir hafta kaldı: İşte bilinmesi gerekenler
THY'den 10 yıl sonra Libya'ya ilk sefer
THY'den 10 yıl sonra Libya'ya ilk sefer
6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı
6 ilde 'göçmen kaçakçılığı' operasyonları: 19 organizatör yakalandı
Ekonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor
Ekonomik kalkınmanın yolu bu sektörden geçiyor
'Polis sokak ortasında 2 gence işkence etti' iddiasına açıklama
'Polis sokak ortasında 2 gence işkence etti' iddiasına açıklama
'Mitingde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiası yalanlandı
'Mitingde pankart açanlar gözaltına alındı' iddiası yalanlandı
Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Yılmaz, enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
'Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı'
'Kişi başına düşen milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı'
Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Erdoğan'dan açıkladı: Ankara'ya yeni metro geliyor
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde 1 asker şehit
Moskova'da terör saldırısı: Rusya kayıplarına ağlıyor
Moskova'da terör saldırısı: Rusya kayıplarına ağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız
Murat Kurum: Gece gündüz sözünü tutan başkan olacağız
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Siyasi

Altınok: Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 17:21, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 17:23
Yazdır
Altınok: Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız

ANKARA (AA) - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı." dedi.

Altınok, Kırşehir Kaman Meşeköy Derneğince, Keçiören ilçesinde düzenlenen açık hava toplantısındaki konuşmasında, ölümünün 15. yılında eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.

Vatandaşlardan 31 Mart'taki seçimde destek isteyen Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Keçiören'de kentsel dönüşüme karşı çıktığını, seçilmesi halinde bu sorunu çözeceğini söyledi.

Yavaş'ın, Ankara'nın sorunlarını çözmediğini ifade eden Altınok, Keçiören'de yaptığı çalışmaları anlattı, açılışını yaptıkları Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin başkenti aydınlattığını belirtti.

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgun Altınok, "'Mansur Yavaş'ın Londra'daki evi benim mal varlığımdan daha değerli.' demiştiniz. Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber