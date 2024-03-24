Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Fuat Akbulut" isimli sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın açan M.A'nın yaşı küçük çocukları istismar ettiği, müstehcen sohbetler ve paylaşımlar yaptığı belirlendi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara istismarda bulunduğu ve müstehcen paylaşımlar yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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