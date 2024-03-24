Uşak'ta ağılda çıkan yangında 60 küçükbaş hayvan telef oldu

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, 60 koyun telef oldu, ağıl ve ev kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hasan köyünde, Fatma Arslan'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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