5 Süper Mushshak uçağı MSB'ye katıldı
Milli Savunma Bakanlığı, 5 SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 19:52, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 19:54
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.