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Sobaya dökülen tinerin parlaması ile 1 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ısınmak için sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu 1 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 20:12, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 20:13
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Sobaya dökülen tinerin parlaması ile 1 kişi hayatını kaybetti

Sanayi sitesinde bir dükkana müşteri olarak giden Faruk Pavik, ısınmak için sobaya tiner döktü.

Sobaya dökülen tinerin parlaması ile alevlerin içinde kalan Pavik'e dükkandaki vatandaşlar tarafından müdahale edildi.

Ağır yaralanan Pavik, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatvan'da yapılan müdahale sonrası Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırılan Pavik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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