Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri iftarda buluştu

Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Artuklu Fuar alanında düzenlenen, "Kardeşlik İftar Programı"na İl Müftüsü Enver Türkmen, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Mardin Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Mansur Uğurgel, Mardin Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Adnan Sağlamoğlu da katıldı.

Yezidi, Süryani ve Ermenilerin de katılım sağladığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdikleri bu buluşma ile Mardin'in örnek hoşgörüsü ve kardeşliğini dünyaya yansıttıklarını söyledi.

Akkoyun, "Ramazan ayı bizler için sadece aç ve susuz kalmak değildir. Aynı zamanda sabır, hoşgörü, merhamet, paylaşmak, bağışlanmak ve bağışlamak, iyilik ve güzellikleri artırmak gibi önemli değerleri hatırlamak, hatırlatmaktadır. Bu ayda, kendimiz dışında diğer insanların ihtiyaçlarını da düşünüp, yardımlaşma ve dayanışma gibi duygularımızı geliştiriyoruz." dedi.

Dünyada sözde demokraside ve insan haklarında kimseye söz hakkı vermeyen, milli geliri Türkiye'den katbekat fazla olan ülkelerin güvenlik tedbirlerini artırıp, kapılarını ve vicdanlarını kapatarak zulüm gören ve mağdur olan insanların acılarına duyarsız kaldığına işaret eden Akkoyun, Filistin'de, Gazze'de yaşanan dram ve bu duruma dünyanın sessiz kalmasının bunun en net örneği olduğunu kaydetti.

- "Bu iftar aslında kardeşliğimizin iftihar tablosudur"

Akkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı zulmü ve zorlukları düşündüğümüzde, burada yaşadığımız hoşgörü, birlik ve beraberlik atmosferinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Gazze'de, insanlar sadece yaşama haklarından mahrum bırakılmıyor, aynı zamanda insanlık onuruyla bağdaşmayan muameleler ve korkunç bir soykırımla da karşı karşıya kalıyorlar. Üç semavi dinin de mukaddesatı olan Kudüs'ü adeta ablukaya alıp vahşet ve zulüm sahnesine çeviren ve bunu yaparken de sözde medeni devletlerin desteğini alan İsrail, Kudüs'te bir iftarın yapılmasına dahi tahammül etmiyor. Farklı etnik kökenden, dinlerden ve dillerden insanların bugün burada kardeşçe aynı sofrayı ve aynı duyguları paylaşması tüm dünyanın örnek alması gereken bir tablo. Umarım bugün burada yaşadığımız birlik, berberlik, dayanışma, sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duyguları Mardin'den tüm dünyaya yayılır. Bu iftar aslında kardeşliğimizin iftihar tablosudur. Bizler burada, farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüyor, birbirimizi sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyoruz. Aynı zamanda Süryani kardeşlerimiz de kendi inançlarına göre şu an oruçlular. Oruçlarının hayırlı olmasını diliyorum."

Bu topraklarda farkı inanç ve kültürden insanların yüzyıllardır kardeşlik hukuku içerisinde yaşadığını dile getiren Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı"nda büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında bu ülkede yaşayan insanların desteği ve katkısının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Mardin'de de artık güven, istikrar ve huzur ikliminin hakim olduğunu aktaran Akkoyun, bu huzur iklimi içerisinde vatandaşlara en güzel şekilde hizmet ulaştırmanın, ili ve ülkeyi daha da ileriye taşımanın azim, gayret ve çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Akkoyun, şunları söyledi:

"Bu topraklarda yüzyıllardır, Türk, Arap, Kürt, Müslüman, Süryani, Ezidi tüm vatandaşlarımızla kardeşlik hukuku içerisinde, devletimizin, bayrağımızın, huzurumuzun, barışımızın ve kardeşliğimizin yanında olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim."

AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Türkmen dua okudu. Radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge de ilahi ve şiir dinletisi sundu.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Mardin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.