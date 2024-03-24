Drift yapan sürücülere 64 bin 468 lira ceza
Kayseri'de drift yapan iki otomobil sürücüsüne toplam 64 bin 468 TL para cezası uygulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2024 21:48, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 21:49
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesi Yeni Sanayi Bölgesi'nde iki otomobilin drift yaptığı tespit edildi.
Araç sürücülerine toplamda 64 bin 468 bin TL para cezası kesildi.
Bunun yanı sıra sürücülerin araçları da bağlandı.