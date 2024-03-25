Etkileşimli tahtaların arıza bildirimi nereye ve nasıl yapılır?

Söz konusu yazda aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

"Bakanlığımıza bağlı okul/kurumların eğitim öğretim ortamlarında kullanılmak üzere Eğitimde FATİH Projesi 1. ve 2. Faz kapsamında alınmış ve süreç içerisinde 5 (beş) yıllık garanti süreleri tamamlanmış olan etkileşimli tahtaların (ET)dersliklerde etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi, bakım ve onarım sürecinin bir hizmet seviye standardı çerçevesinde 30 (otuz) ay boyunca işler halde tutulması ve arıza onarımlarının yapılması hizmet alım işine ait sözleşme 12.01.2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ile İnnova Bilişim Çözümleri AŞ (İnnova) arasında imzalanmıştır.

Bu kapsamda, garanti süresi sona ermiş ET'lerin arıza bildirimleri fatihpys.eba.gov.tr adresinden yapılacaktır. Arıza bildirimleri ile ilgili süreçlerin detaylı gösterildiği belge incelenmek üzere ekte yer almaktadır.

ET'lerin eğitim ortamlarında kesintisiz hizmet vermesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi açısından büyük önem taşıyan bahse konu sürecin hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

işte "ETKİLEŞİMLİ TAHTALAR İÇİN GARANTİ ve ARIZA KAYDI SÜREÇLERİ" bilgi notu;

Ahmet KANDEMİR