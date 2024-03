Maher Zain, çekimleri Diyarbakır'da yapılan Kürtçe şarkısını yayınladı

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen Kürtçe şarkısının klipini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

"Ey Ghafuru Rahim" adlı parçasını yayınlayan Zain, yazılı açıklamasında, yeni şarkısını paylaşmaktan büyük heyecan duyduğunu kaydederek, "Bu kadar çok farklı dilde şarkı söyleme şansına sahip olduğum için çok bahtlıyım. Bu şarkım, şimdiye kadar vokal yaptığım 8. dil oldu." dedi.

Silav xwişk ü birayen heja. Hevidarim ku hün strana min a nü ya bi nave "Ey Xefür ü Rehim" a bi kurdi biecibinin. Ve strana bi kurdi ji bo we diyari dikim. Remezana we bi xer ü ber be.



I'm so excited to share with you my new Kurdish song "Ey Ghafuru Rahim". Im so blessed to get. pic.twitter.com/v7j0S82KoF