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İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!

ibbhabercomtr'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı. Üstelik villalarda kritik ismin İmamoğlu İnşaat'ın yetkilisi olan Tuncay Yılmaz olduğu belirtildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Mart 2024 23:43, Son Güncelleme : 24 Mart 2024 23:50
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İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!

İbbhaber.comtr'de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 Milyon Dolar) değerinde 3 villası olduğu ve bunları mal beyanında göstermediği ortaya çıktı.

MİLYARLIK VİLLALAR NASIL GİZLENDİ?

1- Boğazın en kıymetli bölgelerinden Emirgan'da yer alan villalar, Ekrem İmamoğlu'nun şirketi olan İmamoğlu İnşaat'ın sahibi olduğu paravan şirket Güllüce Tarımcılık Sanayi Tic. A.Ş adına alınmış.

2- Güllüce Tarımcılık'ta tek yetkili görülen kişi ise kayıt dışı para soruşturmasında İmamoğlu İnşaat yetkilisi olarak ismi geçen Tuncay Yılmaz.

3- Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villaların kamuoyundan gizlenmesi için izlenen yol ise villaları tüzel kişilik üzerine göstermek oldu. Faaliyet alanı gıda ve tarım olan Güllüce Tarımcılık A.Ş paravan olarak kullanıldı, villalar şirket üzerine alındı.

4- Villaların üzerinde görüldüğü Güllüce Tarımcılık A.Ş'nin sahibi İmamoğlu İnşaat.
İmamoğlu İnşaat'ın sahibi ise Ekrem İmamoğlu.
Güllüce Tarımcılık A.Ş, 2021 yılında, kamuoyunda İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Akvaryum AVM'nin sahibi Ali Nuhoğlu tarafından kuruldu. Şirket kurulduktan 1 hafta sonra ise villaları satın aldı.

5- Ali Nuhoğlu, 2024 yerel seçimlerine 23 gün kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti.

6- Devrin ardından şirkette tek yetkili kayıt dışı para soruşturmasında sorgulanan isim olan İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Yılmaz, aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun teyzesinin oğlu.

7- Üzerinde milyarlık villaların bulunduğu şirketin İmamoğlu İnşaat'a devri için Ali Nuhoğlu'na ne kadar ödeme yapıldığı da bilinmiyor.

8- 2019 yılında açıkladığı mal beyanında şirketlerine yer veren Ekrem İmamoğlu, 2024 yılında açıkladığı mal beyanında ise halen sahibi olduğu şirketlere ve üzerinde milyarlarca liralık villaların olduğu Güllüce Tarım A.Ş'ye yer vermedi. 2024 yılındaki mal beyanında hem ana şirket, hem ana şirketin altında kurulan paravan şirket ve içinde yer alan milyarlarca TL'lik varlıklar yer almadı.

9- İzlenen yöntemle yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde olan 3 villa, tüzel kişilik olan şirketler üzerine kaydettirilerek kamuoyundan gizlenmiş oldu.

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