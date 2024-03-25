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25 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

25 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 00:01, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 00:03
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25 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Çarşı ve Tatvan seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret edecek, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle Bitlis Polis Evi'nde düzenlenecek iftar programında bir araya gelecek.

(Bitlis/13.00-18.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Caddesi'nde ve İstasyon Meydanı'nda Halk Buluşması'na katılacak.

(Kilis/13.00/Gaziantep/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Koordinasyon Merkezi ile Vefa Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek.

(Uşak/12.00/13.15)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı ile AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret edecek.

(Kırşehir/15.00/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda iftar programına iştirak edecek.

(Muğla/13.15-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası ATOMEXPO-2024 Forumu'na katılacak.

(Soçi)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde gençlerle buluşacak, Valilik ve Belediye Başkanlığı ile esnafı ziyaret edecek, Atatürk Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Erzurum/11.45/12.40/13.15/13.55/15.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Su Günü Programı'na katılacak, vatandaşlarla bir araya gelecek, tohum dağıtımı yapacak.

(Ankara/10.00/15.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gölyüzü Kavşağını inceleyecek ve basın açıklaması yapacak, Gölyüzü ile Susuz mahallesini ziyaret edecek, trenle Kayaş'tan Emirdağ'a gidecek, TCDD Emirdağ Şefliğinde değerlendirmelerde bulunacak, ardından esnaf ve aile ziyareti gerçekleştirecek.

(Bolu/11.00/11.30/12.00/Ankara/14.00/14.45/15.00/16.30/17.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

2- Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunda sivillere yönelik düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Moskova)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2024 yılı programını AKM'de açıklayacak.

(İstanbul/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İl Koordinasyon Toplantısı'na, Pazar İlçe Başkanlığı Teşkilat Toplantısı'na, Gençlik Buluşması'na katılacak, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, AK Parti İl Başkanlığı iftar programına iştirak edecek.

(Rize/09.00-18.40)

2- A Milli Futbol Takımı, Avusturya ile 26 Mart'ta deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını Erntst Happel Stadı'nda tamamlayacak. Milli Takım Teknik direktörü Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak.

(Viyana/19.00/19.30)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko müsabakasıyla tamamlanacak.

(İzmir/20.30)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçları oynanacak. ÇBK Mersin-OGM Ormanspor, Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA, BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Mersin/13.00/Ankara/14.00/17.30/İstanbul/15.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/15.00)

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