Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!

Yerel seçimlere kısa süre kaldı. 60 milyonu aşkın kişinin oy kullanacağı seçimlerin sonucunu kararsızların tercihi belirleyecek. Siyasi partiler de son günlerde propagandalarını kararsız seçmene yönelik yürütüyor. Ramazan ayında yüz yüze temaslarını artıran AK Parti teşkilatı, iftar ve sahur programlarında vatandaşla bir araya geliyor. Hedef, kararsız seçmenin yanı sıra ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 gencin de gönlüne girmek.

ERDOĞAN SON GÜNE KADAR MİTİNGLERİNİ SÜRDÜRECEK

Öte yandan şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son güne kadar mitinglerini sürdürecek. Bugün Tokat ve Çorum'da miting yapacak olan Erdoğan'ın hafta boyunca, Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman, Kocaeli ve Bursa'da vatandaşlarla buluşması, son gün ise geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul'un ilçelerinde mini mitingler düzenlemesi bekleniyor.

EMRAH ÖZCAN