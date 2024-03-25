Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya Mersin il merkezi hariç), İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Muş ve Erzurum çevreleri, Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Karadeniz'in yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden sonra kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Marmara'nın güney ve doğusu, Ege(Denizli hariç, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.