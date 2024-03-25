Promosyon başvuruları bugün başlıyor

Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı.

EYT PAZARI BÜYÜTTÜ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü (bugün) itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını, 28 Mart itibarıyla da ödemelerin hesaplara yatırılacağını vurgulamıştı. Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankalar da harekete geçerken, promosyon ödemelerinin nakit bazda en düşük 15 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. EYT ile birlikte emekli sayısının artması bankaların emekliler için promosyon savaşında cepheyi büyütmüştü. Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM'lerden ve SMS yöntemiyle yapılabiliyor. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

MAAŞ TAŞINABİLİR



Emekliler, promosyon hesaplarına göre maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşımak için öncelikle cayma bedelini tamamen ödemek gerekir. Cayma bedeli promosyon tutarı üzerinden hesaplanıyor. Yani aldığınız miktar ne kadarsa ödemeniz gereken bedel de ona göre belirlenir. Emekli promosyonu 12 bin TL, tamamlanan taahhüt süresi 12 ay ise, ödenecek cayma bedeli 4 bin 800 lira oluyor.