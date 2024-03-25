Yem karma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Bağlıkaya Beldesi'nde bir çiftlikte çalışan Mehmet K., yem karmak için makinenin yanına geldi.

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybedip makineye düşerek sıkışan Mehmet K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Mehmet K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.