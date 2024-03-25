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Borsa haftaya yatay seyirle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yatay bir seyirle 9.113,27 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 10:08, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 10:08
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Borsa haftaya yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 9.113,27 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile taş toprak olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,61 ile tekstil deri oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 9.111,50 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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