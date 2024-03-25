Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detayları paylaştı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.