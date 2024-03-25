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Bakan Yerlikaya: Seçim güvenliği için 594 bin personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, seçim güvenliği için 31 Mart'ta, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu, gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 10:31, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 11:36
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'nda düzenlenen "Seçim Güvenliği Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmaları büyük hassasiyetle sürdürdüklerini belirtti.

Seçim güvenliğini, Bakanlığın yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il, ilçe seçim kurulları ve ilgili tüm kurumlarla tam koordinasyon içerisinde kapsamlı şekilde ele aldıklarını vurgulayan Yerlikaya, 12 Aralık 2023'te İller İdaresi Genel Müdürlüğünün eliyle 81 il valiliklerine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderdiklerini söyledi.

Söz konusu genelgede, seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması hususlarının tek tek belirtildiğini aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelge kapsamında öncelikli olarak seçim sürecinde görevli tüm kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi, seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu. Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kuruldu. İllerimizde GAMER bünyesinde vali yardımcısı başkanlığında ve valiler tarafından belirlenen üyelerden oluşan İl Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturuldu."

İl valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve diğer ilgili birim yetkili amirlerinin katılımıyla Seçim Güvenliği Toplantıları düzenlendiklerini belirten Yerlikaya, bu toplantılarda gerçekleştirilen risk analizleri doğrultusunda il seçim güvenlik planları hazırlandığını bildirdi.

- "Tüm genel ve yerel seçimlerden demokrasimizi taçlandırarak çıktık"

Bakan Yerlikaya, çalışmalara ilave olarak valilerle seçim güvenliğine yönelik toplantılar düzenlendiklerini, YSK Başkanlığı yetkilileriyle de değerlendirme toplantıları yaptıklarını anlattı.

YSK Başkanlığı koordinesinde, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla siber güvenlik konusunda toplantılar yapıldığını da bildiren Yerlikaya, alınması gereken tedbirlerin belirlendiğini söyledi.

MİT Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla şubat sonundan itibaren her hafta Seçim Güvenliği Koordinasyon Toplantıları düzenlendiğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz tüm genel ve yerel seçimlerden hamdolsun demokrasimizi taçlandırarak çıktık. Geçen yıl, 2 büyük seçimi tecrübe ettik. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ülke olarak yüzde 90'lara varan rekor bir katılımla halkımızın iradesi bu seçimlerde de sandığa yansıdı. Şimdi önümüzde 31 Mart mahalli seçimleri var. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle hukuk devleti sınırları içerisinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.

31 Mart mahalli seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi. Kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA/İKU'larımızı göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz."

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