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Altının gramı 2 bin 241 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 241 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 10:46, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 11:27
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Altının gramı 2 bin 241 liradan işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı günü yüzde 0,1 azalışla 2 bin 232 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 241 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 760 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 290 liradan satılıyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,21'den haftaya başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikası kararları takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasına karşın İsviçre Merkez Bankasının gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz indirimine gitmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Söz konusu gelişme, Fed'in diğer gelişmiş ülke merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini ortaya çıkarırken, bu durum doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden oldu.

Analistler, yeni haftada yoğun veri gündemiyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydederek, özellikle büyüme verileri ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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