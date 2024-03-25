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İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak

Ülke genelindeki ikinci ortak sınavlar, 26-27 Mart 2024 tarihinde yapılacak, sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 12:00, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 12:01
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İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak

Aralık ayında 6 ve 9. sınıflarda iki dersten çoktan seçmeli sorularda ortak yazılı sınavlar yapıldı. 26-27 Mart tarihlerinde aynı sınıflarda ikinci sınavlar yapılacakken, bu sınavlarda ise açık uçlu sorular kullanılacak.

6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak.

6. sınıf Türkçe dersi sınavı için farklı bir puanlama yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşan bir sınav yapılacak. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan öğretmenler tarafından yapılacak.

6. sınıflarda Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katılacak. Açık uçlu sorularda Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sınav yapılmış olacak. Soruların puanlaması ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

Uluslararası sınavlardan PISA, TIMSS ile ulusal izleme araştırması olan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Araştırması'nda olduğu gibi her öğrenci cevabı iki kere puanlanacak.

Öğrencilerin cevap kağıtları il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince taranarak yazılıma yüklenecek. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar, öğrenci bilgileri gözükmeyecek şekilde puanlayıcı öğretmenin önüne gelecek ve öğretmen puanlama anahtarına göre öğrenci cevabını puanlayacak.

Aynı öğrencinin cevabı başka bir ildeki öğretmen tarafından bir kez daha puanlanacak ve iki öğretmenin aynı puanı vermesi durumunda öğrencinin puanı belirlenmiş olacak. İki öğretmenin farklı puan vermesi durumunda ise öğrencilerin cevabı soruları hazırlayan ekipte yer alan üst puanlayıcı tarafından puanlanacak.

Puanlama 15-19 Nisan arasında yapılacak

Puanlama 15-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Puanlamaya katılacak öğretmenler 81 ilin tamamından gönüllü olarak başvuranlar arasından valiliklerce seçildi. Seçilen öğretmenlere puanlama işlemleri başlamadan il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından puanlama eğitimi verilecek.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlar, farklı sınıf düzeylerinde farklı derslerden yapılmaya devam edecek.

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