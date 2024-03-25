Yeni doğan bebeğini metruk eve bırakan anneye 20 yıl hapis istendi

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Dolarda fiyat geriliyor
Dolarda fiyat geriliyor
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yeni doğan bebeğini metruk eve bırakan anneye 20 yıl hapis istendi

Diyarbakır'da yeni doğan bebeğini metruk bir eve terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 13:40, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 13:41
Yazdır
Yeni doğan bebeğini metruk eve bırakan anneye 20 yıl hapis istendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık anne M.Ç.C. (26) hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 23 Şubat'ta merkez Sur ilçesi İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak'ta bulunan metruk binada terk edilmiş vaziyette bebeğin bulunması üzerine olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu bölgede kamera görüntülerinin incelendiği, annenin bebeği söz konusu metruk binaya bıraktığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, bebeğin Ö.U. tarafından bulunduğu belirtildi.

Ö.U'nun ifadesinde, olay günü evinin yakınında harabe bir evin yakınında bebek ağlama sesi duyduğunu, o yöne doğru koştuğunu ve poşet içerisinde havluya sarılmış bir şekilde yeni doğan erkek bebek gördüğünü söylediği bildirilen iddianamede, Ö.U'nun ilgili kurumlara durumu bildirdiği kaydedildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık M.Ç.C. şunları anlattı:

"23 Şubat'ta bulunduğum otelde tek başıma erkek bebeği doğurdum. Maddi durumum iyi olmadığı için bebeğe bakamayacağımı düşündüm. Bundan dolayı İskender Paşa Mahallesi'nde bilmediğim bir sokakta harabe bir binanın önüne bebeği bıraktım."

Soruşturma kapsamında, sanığın saat 13.00 civarında bebeği doğurduğu, 15.45 civarında metruk binaya bırakarak olay yerinden uzaklaştığı ve Ö.U'nun da 17.00 civarında bebeği bulduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin mevcut eyleminin bebeğin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumu, mağdur bebeği metruk bir yere bıraktığı göz önünde bulundurulduğunda, eyleminin 'alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildiği ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin ikrarı, bilgi sahibinin beyanı ve kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere şüpheli hakkında işlediği suçtan kamu davası açılması yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından eylemine uyan suçtan cezalandırılması talep olunur."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık anne M.Ç.C. hakkında "alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bebek, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alınmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber