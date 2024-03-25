'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar atıldı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Dolarda fiyat geriliyor
Dolarda fiyat geriliyor
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara toplam 1,5 milyon lira destek sağlanan "Yarısı Bizden Kampanyası"nın Üsküdar Salacak'ta başladığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2024 13:47, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 13:47
Yazdır
'Yarısı Bizden Kampanyası'nda ilk temel Üsküdar atıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı kampanya ile olası Marmara depremi riskine karşı İstanbul'un afetlere dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı kampanya kapsamında, devletin verdiği 1,5 milyon liralık destekle yapılacak evlerin ilk temeli Üsküdar'ın Salacak Mahallesi'nde atıldı.

Yarısı Bizden Kampanyası'na müracaat eden ve başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'ndeki binalarının temelini atarak inşaata başladı.

Kampanyadan faydalanan ve Salacak Mahallesi'nde yaşayan Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını ifade etti.

Kampanyayı duyar duymaz hemen müracaatta bulunduklarını belirten Başkan, "Başvurumuz kabul oldu. İstanbul'da ilk desteği alan yer biziz. Çok mutluyuz. Yarısı Bizden Kampanyası bizim için çok iyi oldu. Emeği geçenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin hibe ve kredi desteği verdiği kampanyaya dahil olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayan Mesut Uçar da 1990'dan bu yana Salacak Mahallesi'nde oturduğunu anlatarak, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Kampanya sayesinde artık içimiz rahat." ifadesini kullandı.

- "İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için kaybedecek vaktimiz yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında İstanbul'da ilk evlerin temellerinin atıldığını ve inşaatların da hızla yükseldiğini bildirdi.

Özhaseki, açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimizin sağladığı 1,5 milyon lira destek ile Üsküdar Salacak Mahallesi'nde evlerini dönüştürmeye başlayan Şüküre ve Hayrullah Başkan ile Mesut Uçar kardeşlerimizin evlerinin yapımı hızla sürüyor, kısa sürede bitirecekler inşallah. İstanbul'umuzu güvenli hale getirmek için kaybedecek vaktimiz yok. Biz hazırız, 'Yarısı Bizden' desteğimiz hazır. Vatandaşlarımızın yanındayız, evlerimizin yapımını bir an evvel başlatalım. İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yuvalarla Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı yapmak için canla başla, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber