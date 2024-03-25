İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde sonuç çıkmadı, seçim yarına kaldı
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
MEB, 3 bin 500 okula yenilikçi sınıf kuruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Promosyon başvuruları bugün başlıyor
Dolarda fiyat geriliyor
Dolarda fiyat geriliyor
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
İkinci ortak sınavlar, 26-27 Mart'ta yapılacak
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Yemek fiyatlarını artıran özel okullara 'indirimli tarife' teklifi
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
Bakan Işıkhan açıkladı: İkramiyeler ne zaman yatacak?
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
Yargıtay Başkanlığı için seçim başladı
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
2024'e hızlı başladı: Borsa rakip tanımıyor
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
Cumhurbaşkanı son güne kadar sahada!
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
AYM: Şiddete uğrama ihtimali olan kadın da korunmalı
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
İmamoğlu 1.5 milyar liralık 3 villayı 'mal beyanında' gizledi!
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
Kim Milyoner Olmak İster'de rekor sorusu. 5 Milyon TL'yi kazandı
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
"Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi" iddiasına açıklama!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı kaza yaptı: 1 ölü
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
Tokat'ta çocuk istismarı soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
Facebook ve Instagram'dan 31 Mart önlemleri
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
2024-YDS/1 Sınavı soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında tartışma' iddiası yalanlandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaşacak
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü

Rapora göre Türkiye genelinde şubat ayında konut fiyatları yüzde 12, gerilerken, İstanbul'da bu oran yüzde 14,6'yı buldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Mart 2024 14:00, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 14:00
Yazdır
Konut fiyatı bir yılda yüzde 12 düştü

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü araştırmasının şubat sonuçları açıklandı.

Rapora göre, ülke genelinde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 12,1; İstanbul'da yüzde 14,6 düştü. Cari konut fiyatlarındaki artış oranı incelendiğinde ise ocak ayına kıyasla ülke genelinde 8,8 puan azalarak yüzde 46,9'a düştü.

Reel düşüş sürüyor

2020 Mayıs'tan itibaren sürekli artan ülke genelindeki reel konut fiyat endeksinin 2023 Temmuz'dan bu yana gösterdiği düşüş 2024 Şubat'ta da devam etti. Reel konut fiyat endeksi şubatta ocak ayına kıyasla 4,2 puanlık azalışla 173,5 oldu.

Ocaktan şubata enflasyon oranı yaklaşık yüzde 4,5 olurken Türkiye genelinde cari konut fiyat artışı aynı dönemde yüzde 2,1'de kaldı. Son aylarda cari konut fiyatları sistematik olarak enflasyonun altında kaldığından reel fiyatlar azalıyor.

Düşüş üç büyükşehirde de devam ediyor

Önceki 7 ayda olduğu gibi konut reel satış fiyatı üç büyükşehirde şubat ayında da düştü. Ocaktan şubata reel konut fiyatı İstanbul'da 4 puan, Ankara'da 3,2 puan, İzmir'de ise 4 puan azaldı. Şubat'ta reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 170,3, Ankara'da 195,7, İzmir'de ise 177,6 oldu.

Ağustos 2022'de yüzde 65,8'e ulaşan yıllık reel fiyat artışı Eylül 2022'den itibaren hızla inişe geçti. Depremin etkisiyle Şubat 2023'te geçici olarak yükselen yıllık reel fiyat marttan itibaren yeniden azalmaya başlamış ve Şubat 2024'te yıllık fiyat değişimi oranı Ocak 2024'e kıyasla 6,5 puan azalarak yüzde -12,1 ile negatif değerlerde seyrini sürdürdü.

İlan sayısı ülke genelinde ve üç büyükşehirde ocaktan şubata arttı. Satılık konut arzı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 3,2, Ankara'da yüzde 3,6, İzmir'de ise yüzde 4,4 yükseldi. İstanbul'daki artış ise yüzde 1,8 puanla diğer büyükşehirlere göre daha düşük.

Reel kira yıllık artışı negatif gerçekleşti

Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık artışlar uzun süredir azalıyor. Mayıstan hazirana istisnai artış hariç, ortalama reel kirada yıllık artış Şubat 2023'te yüzde 86,6 ile zirve yaptıktan sonra inişe geçerek, aralık ayından ocak ayına 4 puanlık azalışla yüzde 9,5'e geriledi. Şubat ayında ise ortalama reel kiranın yüzde 1,1 azaldığı gözlemlendi. Bu azalışla 2024 Şubat ayında ortalama reel kira 2023 Şubat ayının altına indi.

Kiralık konut talep göstergesi ağustos ile kasım arasında düşerken aralıkta ve ocakta bir miktar yükseldi. Şubat ayında ise talep yatay seyretti. Kiralık konut talep endeksi ocaktan şubata yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda bakıldığında ise kiralık konut talebinde yüzde 25'lik bir düşüş mevcut.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber