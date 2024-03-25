Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesele Erdoğan değil, Türkiye'dir

Yerel seçim çalışmalarında son haftaya girildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmalarında bugün ilk durağı Tokat oldu.

Tokat'ta AK Parti mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, tüm Türkiye'ye ve dünyaya önemli bir mesaj vereceksiniz." dedi.

"HEMŞEHRİLERİNİZİ ARAMANIZI RİCA EDİYORUM"

İstanbul'da yaşayan Tokatlı sayısının yüksek olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi aramanızı rica ediyorum. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Bunlar çok önemli." diye konuştu.

"MESELE ERDOĞAN DEĞİL, TÜRKİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla artan gücünü hazmedemeyenler pusuda bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti değil. Mesele doğrudan Türkiye ve Türk milleti." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 30 yılının her günü ülkesine hizmetle geçmiş bir kardeşiniz olarak bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır." dedi.

Erdoğan, "3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil'den. Uygulama İstanbul, Ankara, Mersin'de ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

31 Mart seçimlerinin, geçen yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinin tamamlayıcısı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin mesajlarında, enflasyonun 2024'ün ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını söyledi.

Erdoğan, "Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir." dedi.

Erdoğan'ın meydandaki kalabalığa yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Yazıcıoğlu'nu cesaretiyle ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız.

14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek veren Tokat'a şükranlarımı sunuyorum. Bugün katılım 45 bin. Tokatlı kardeşlerim, bir kez daha vesayet heveslilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin hain emellerini hep birlikte hüsrana uğrattık. Tokat 31 Mart'ta milli irade bayrağını en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır.

"İSTANBUL'DAKİ TÜM HEMŞEHRİLERİNİZİ SİZDEN ARAMANIZI İSTİYORUM"

Tokat'ta çıkacak sonuçla sadece Tokat'ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, tüm Türkiye'ye ve dünyaya önemli bir mesaj vereceksiniz. Geçen yılki seçim sürecinde gördünüz. Ama ben sizden bir şey daha isteyeceğim. İstanbul'da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul'daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. İstanbul'da Murat kardeşimizi Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Bunlar çok önemli.

"MESELE DOĞRUDAN TÜRKİYE"

Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşuyla artan gücünü hazmedemeyenler pusuda bekliyor. Birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti değil. Mesele doğrudan Türkiye ve Türk milleti.

"SİYASİ MUHALEFET TARAFI BOŞ KALDI"

Son 30 yılının her günü ülkesine hizmetle geçmiş bir kardeşiniz olarak bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasi muhalefet tarafı boş kaldı. Siyaset yolunda, hizmet yolunda iş lazımdır, eser lazımdır, proje lazımdır. En önemlisi istikamet lazımdır. Bunlar lafla olmuyor. Biz eser siyaseti yaptık. CHP'nin içinde işler belki lafla yürüyordur ama ülkemizde ve dünyada böyle bir tarz yok.

"TOKAT'TAN İSTANBUL'A, ANKARA'YA SELAMLAR GÖNDERELİM"

Biz her seçimde olduğu gibi bu seçimde de en az 50 ilimizde miting yapmayı planlayarak yola çıktık. Her şeyden önce bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var. Şehirlerimize gitmek bizi yormaz. Enerji verir moral verir. Hafta sonu İstanbul ve Ankara mitinglerimizi yaptık. Oradan selamlar gönderdik. Şimdi de diyorum ki Tokat'tan İstanbul'a, Ankara'ya selamlar gönderelim.

"DEM DEDİĞİNİZ YAPI ÖRGÜT APARATI"

3-5 belediye fazla almak uğruna DEM'le girdikleri ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz değil mi? Talimat nereden geliyor? Kandil'den. Uygulama İstanbul, Ankara, Mersin'de ortaya çıkıyor. Zaten DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı. Sahne önünde olanların bu partide yetkisi ve sözünün ağırlığı yok. Bu parti Ankara'daki genel merkezinden değil, İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil'deki terör baronları tarafından yönetilmektedir.

"31 MART, 14-28 MAYIS'IN TAMAMLAYICISI"

İnşallah 14-28 Mayıs'ın tamamlayıcısı olacak 31 Mart'tan sonra ülkemiz bu çorak ve çarpık muhalefet anlayışının da tasviyesine şahitlik edecektir. Biz de gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasımız olan Türkiye Yüzyılı'nın inşasını tamamladıktan sonra inşallah huzur-u kalple yola devam edeceğiz.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkemizi 21 yılda 3 kat nasıl büyüttüysek, 2 kat daha büyüterek en büyük 10 ekonomi arasına çıkartacağız. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek için bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesinden, yüzde 50'ya varan maaş artışlarına, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılmasından, banka promosyonlarına kadar elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak kamu bankalarımız aylık miktarına göre promosyon tutarını 8 ila 12 bin liraya kadar yükseltti, bugün itibariyle başvuruları da almayı başladı. Özel bankalar da bu tutarların altında kalmayacak. Emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

"ENFLASYON İKİNCİ YARIDAN İTİBAREN DÜŞECEK"

İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarımız var. Önümüzdeki yıldan itibaren çalışan ve emeklilerimizin alım gücünü eskisinin üzerine çıkartmaya başlayacağımıza inanıyoruz. Yeter ki birliğimize sahip çıkalım. Yeter ki biz aramıza kimseyi sokmayalım. Gerisi sadece vakit ve planlama meselesidir.

Bizin en önemli referansımız ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerdir. Son 21 yılda Tokat'a 93 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık."