Memurun Devamlı Surette Gece Çalıştırılması Eşitlik İlkesine Aykırı mı?

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
YSK bugünkü itirazları karara bağladı
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Bayram Müjdesi! %0 Faizli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Araçlarda karakutuya geçiş temmuzda
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
İYİ Parti, Ordu seçimleri için YSK'ye olağanüstü itirazda bulundu
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Şimşek'ten kira gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık çağrısı
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Bakan Uraloğlu, yeni projeyi açıkladı: 'Akıllı yollar' geliyor
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Erdoğan: Gazze'ye 45 bin ton yardım malzemesi sevk ettik
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Bayram tatilinde 3 günün bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı
Altın fiyatları yeni rekora yakın
Altın fiyatları yeni rekora yakın
İsrail'e ihracat kısıtlaması
İsrail'e ihracat kısıtlaması
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
'Şimşek yasaları' ile kamu tasarruf edecek
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Meclis'te bayram sonrası yoğun mesai
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memurun Devamlı Surette Gece Çalıştırılması Eşitlik İlkesine Aykırı mı?

Kamu Denetçiliği Kurumunun bir tavsiye kararına göre; memurun devamlı surette gece çalıştırılması eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 14:00, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 15:48
Yazdır
Memurun Devamlı Surette Gece Çalıştırılması Eşitlik İlkesine Aykırı mı?

657 sayılı Kanunun "çalışma saatleri" başlıklı 99'uncu maddesine göre; memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.

657 sayılı Kanunun "günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti" başlıklı 101'inci maddesine göre; günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren kütüphane hizmetlerinde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan bir başvuruda verilen bir tavsiye kararına göre (Sayı: 53878609-101.07.04-E.6765 Başvuru No: 2017/17325, Karar Tarihi: 18.04.2018); aşağıdaki değerlendirmeler yapılmış ve memurun devamlı surette gece çalıştırılması eşitlik ilkesine aykırı bulunmuştur.

" Öncelikle idarenin öğrenciler, akademik personel, araştırmacılar ve üniversitenin diğer paydaşlarının zamandan bağımsız olarak bilgiye erişim olanağı sağlaması açışından ülkemizdeki ve dünyadaki birçok üniversitede de olduğu gibi üniversitelerindeki kütüphanecilik hizmetinin günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerden olduğu yönündeki tespitinin yerinde olduğu ve sonuç olarak 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesi çerçevesinde farklı çalışma usullerinin belirlenmesinin zorunlu olduğu değerlendirilmiştir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinde günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenleneceği belirtilmekle idarelere takdir yetkisi tanınmış ise de idarenin işlem tesis ederken hukuka bağlı olması ve hukuk kuralları içinde hareket etmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir. Bu kapsamda, idari işlemin belli bir sebebe dayanması gerektiği açık bir kuraldır. İdarenin takdir yetkisi, idarenin keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmez. İdareye yasalarla tanınan takdir yetkisi mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. İdare takdir yetkisini kullanırken kendisine verilen yetkinin amacı doğrultusunda hareket etmeli, nesnellik ve tarafsızlık içinde davranmalı, orantılılık ilkesine uymalı, kanunlar özel koşullar öngörmüşse bunlara uymalı, bu yetkiyi kamu yararı için ve gerekçeli olarak kullanmalıdır.

İdare tarafından gönderilen gece personeli çalışma saatleri çizelgesi incelendiğinde başvuranla birlikte toplam 9 personelin gece saatlerinde vardiyalı olarak çalıştırıldığı görülmektedir. Başvuran ile aynı statüde olan gündüz çalışan personelin sayısı, çalışma saat ve sürelerine ilişkin bilgilerin ise Kurumumuza iletilmediği görülmüştür. Ancak idarenin cevabi yazısında ilgili Kütüphanede çalışan toplam personelin önce gececi ve gündüzcü olarak ayrıma tabi tutulduğu, bu ayrımdan sonra gececi çalışan bir personelin ancak gündüz çalışan personelden birinin kendi isteği ile geceye geçmesi veya yeni bir atama yapılması halinde mümkün olduğu ifade edilmiştir. Ancak 657 sayılı Kanunda genel olarak Devlet memurlarının çalışma saatlerine ilişkin bu şekilde(gececi/gündüzcü) bir ayrım yapılmadığı gibi, ilgili Anayasa ve yasa hükümleri çerçevesinde bir personelin kendi rızası dışında sürekli gece çalışmaya zorlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; başvuranın görevli olduğu kütüphanede aynı statüde çalışan tüm personelin aynı hukuksal statüye sahip olduğu görüldüğünden ve neticede aynı hukuksal statüye sahip olan kişilerin farklı muameleye tabi tutulmasının (gündüzcü ve gececi ayrımı yapılmasının) Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olacağı değerlendirildiğinden, başvuranın görev yaptığı kütüphanede çalışan aynı statüdeki tüm personelin eşit bir muameleye tabi olacak biçimde çalışma saat ve şekillerinin idarece yeniden düzenlenmesinin hukuk ve hakkaniyet gereği olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber