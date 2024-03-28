Memurluğa Atanmada Akıl Hastalığı Bulunmadığına Dair Raporun Alınması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "genel ve özel şartlar" başlığını taşıyan 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (7) numaralı alt bendine göre; "53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." Devlet memurluğuna alınacaklarda genel şart arasında sayılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı 81 İl Sağlık Müdürlüğüne çok ivedi olarak gönderdiği 29.03.2018 tarih ve E.720-00065354907 sayılı yazıda; 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesi kapsamında talep edilen raporlar aşağıda belirtildiği şekilde verilir ve geçerli kabul edilir.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartlara ilişkin hüküm kapsamında "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması" gerektiğine dair kararın Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince verilmesi gerekmektedir.

- Raporun teslim edileceği kurum tarafından aksine bir kararın olmadığı durumlarda özel sağlık hizmet sunucularında görevli Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman hekimlerince düzenlenmiş raporlar geçerli kabul edilmektedir.



