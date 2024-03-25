Yeni evlenenler kimliğini değiştirmeden oy kullanabilecek mi?

Vatandaşlık görevini yerine getirecek olan seçmenlerin, oy kullanmaya giderken yanında olması gereken en önemli belge kimlik kartı. Peki, yeni evlenip henüz kimliklerini yenileme fırsatı bulamayanlar oy kullanabilecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde.

YENİ EVLENENLER KİMLİK YENİLEMEDEN OY KULLANABİLİR Mİ?

Yeni evlenmiş bir kişi evlenme cüzdanını göstererek oy kullanabilecek. Kimliğini değiştirmeyenler evlenme cüzdanı ile oy kullanılabilecek.

Oy verme günü yanınıza T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile de oy kullanılabilir.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.