CHP'li Zeydan Karalar'ın 'yayınlamayın' dediği 'taş medreseliler' gafına tepki yağıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın 'taş medrese' gafı için tepkiler çığ gibi büyüyor. Seçim çalışması kapsamında vatandaşlara seslenen Karalar'ın, "Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz. Kesin burayı yayınlamayın" ifadelerini kullandığı video sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Cezaevinde kalmış ülkücüler için kullanılan "Taş medreseliler" ifadesi sonrası milliyetçiler sosyal medyadan Karalar'a tepki gösterdi.

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Karalar, bu tepkiler üzerine Kozan'da bir konser öncesi yaptığı açıklamada, "Sevgili Kozanlılar, ülküdaşlarım, milliyetçi kardeşlerim 'söz konusu vatansa gerisi teferruat' diyen Kozan halkı. Görüyorum ki Adana'ya kadar sesiniz geliyor. Kozan Kozan olalı benim yaptığım hizmetler gibi hizmet görmedi değil mi gençler? Her konuşmamın arkasını, önünü kesip yayınlamaya çalışıyorlar. Şimdi de gündüz bir belediye başkanını kastederek söylediğim lafı bütün sanki herkese söylemişim gibi yaymaya çalışıyorlar.

'ÜLKÜCÜLER HER DAİM KARDEŞİM'

Bakın benim en büyük mutlu olduğum şey ne biliyor musunuz? Burada yaptığım hizmetlerin ötesinde buraya gelip gittikten sonra bu Zeydan Karalar da bizim gibi milliyetçi, bizim gibi vatansever diyorsunuz, bizi sarıyorsunuz ya, en çok bundan mutlu oluyorum. Milliyetçiler, ülkücüler her daim benim kardeşimdir ve ben birleştirmek için yola çıktım, birleştirmek için. Türkiye'deki ayrılığı Adana'daki ayrılığı gayrılığı bitirmek için yola çıktık" dedi.

'ÜLKÜCÜSÜ DE KÜRT'Ü DE KARALAR'I DESTEKLİYOR'

Karalar, şöyle devam etti:

Adana Türkiye'ye örnek olsun diye yola çıktım ben. Türkiye'de herkesi buluşturduk mu? Sağcısı, solcusu, Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'si, Sünni'si, Ülkücüsü, milliyetçisi bir arada Zeydan Karalar'ı destekliyor mu? Hepimiz kardeşiz. Hepimiz için 'söz konusu vatansa, gerisi teferruat.' Bizim için, genel olarak taş medreseli de, Ülkücü de, solcu da, AK Partilisi de, her partilisi de bizim kardeşimizdir. Biz hizmet için yola çıktık, birlik için yola çıktık Türkiye için yola çıktık. Adana için yola çıktık. Kozan için yola çıktık.

MHP'DEN SERT TEPKİ

Karalar'ın açıklamasına MHP'den tepki geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman sosyal medya hesabından Zeydan Karalar'a sert eleştirilerde bulundu.

Büyükataman açıklamasında, "CHP DEM birlikteliğinden rahatsızlık duymayan CHP'li Zeydan Karalar "Taşmedreseliler bizim kardeşimiz olamaz" diyerek içindeki ülkücü nefretini dışa vurmuş" dedi.

'SİZ BU KARDEŞLİĞE LAYIK DEĞİLSİNİZ'

Büyükataman açıklamasının devamında şunları söyledi:

PKK terör örgütünün uzantısı DEM'in kapısında kardeşlik naraları atan Zeydan Karalar: elbette vatan millet yolunda, Türk-İslam davası uğrunda candan geçmiş, zindanları medreseye çevirmiş olan yiğit Taşmedreseliler sizin kardeşiniz olmaz!

Siz bu kardeşliğe layık değilsiniz. Siz ancak Kandil'den talimat alan terör aparatlarının kardeşi olmaya layık olabilirsiniz!

Siz Türk milletinin varlığına, vatanımızın bütünlüğüne göz diken katil sürüsü, eli kanlı terör örgütünün kardeşi olmaya layıksınız.

Yüce Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Türk milleti size layığınızı verecektir.

'TİPİK CHP TAVRI'

Karalar'a tepki gösteren isimlerden biri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya oldu. Karalar'ın konuşmasını paylaşan Özkaya şu ifadeleri kaydetti:

CHP'li Zeydan Karalar 'Valla kusura bakmayın, Taş Medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz' diyor. Yaptığı gafı fark edince aman buraya yayınlamayın, diyor. İşte Afyonkarahisar'lı Aziz Kardeşlerim, tam tipik CHP davranışı. Önce içindekini döküyor, sonra oyların gideceğini görünce hemen kıvırıyor. Senin oyunu almak için girmeyeceği kılık, söylemeyeceği yalan, gök yüzündeki yıldız dahil veremeyeceği vaat yok. Sen bu siyasal yankesicileri çok iyi bilirsin. O yüzden de 1950'den beri bu zihniyete Afyonkarahisar'ı hiç teslim etmedin, yine etmeyeceksin Allah'ın izni ile.