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Bakan Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunun sonucunda da başarılar gelmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için en önemli konulardan bir tanesi bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadeledir. Gençlerimizi spor salonlarına, tesislere, gençlik kamplarımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Mart 2024 18:54, Son Güncelleme : 25 Mart 2024 18:45
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Bakan Bak: Türkiye bir spor devrimi yaşamakta

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de, Pazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ardından Muradiye beldesinde toplu açılış törenine katılan Bakan Bak, gençlerle sohbet edip, bilardo ve langırt oynadı. Bakan, daha sonra Kalkandere ilçesinde de 'Gençlik Buluşması'na katıldı.

'ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKEYİ, VATANI SEVMEK'

Gençlere seslenen Bakan Bak, "Sporda da ciddi tesisler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 22 yılda binlerce tesis yaptık. Stadyumlar, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri, basketbol, voleybol sahaları. Türkiye bir spor devrimi yaşamaktadır. Bunu sonucunda da başarılar gelmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı için en önemli konulardan bir tanesi bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadeledir. Gençlerimizi spor salonlarına, tesislere, gençlik kamplarımıza bekliyoruz. Rize'de Fındıklı'da çok güzel bir kamp merkezi yaptık. Gençler, ülkeyi gezin dolaşın. Çanakkale'de çok güzel bir kamp yaptık, 450 yataklı. İnşallah bu gençleri de Çanakkale'ye de götürelim. Çanakkale bir efsanedir. Bir ulusun batıya karşı, emperyalistlere karşı bir direşin simgesidir. Meşhur bir anekdot var; Japonlar, çocukları Hiroşima ve Nagazaki'ye götürür. Ne oldu? Atom bombası atıldığında binlerce insan öldü ve bir felaket yaşandı. Çocukları oraya götürüyorlar ki; 'Çok çalışmalısınız, çok başarılı olmalısınız ki bunlar olmasın, ayağa kalkmamız lazım.' Biz de çocuklarımızı Çanakkale'ye götürmeliyiz. Görsünler bir ecdat nasıl direndi, nasıl ayağa kalktı. Çanakkale, çok büyük güç, örnek ve tarihtir. İnşallah bu gençlerimizi götürelim Çanakkale'ye. Önemli olan bu ülkeyi, vatanı sevmek" dedi.

'İNTERNET BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETMEMİZ LAZIM'

Konuşmasında yatırımlarla ilgili bilgiler de veren Bakan Bak, "Yetenek taraması yapıyoruz, bir parkura göre seni spor branşına yönlendiriyor. Yaklaşık bu zamana kadar da 4,5 milyon çocuğumuzu bu taramadan geçirdik. Sonra 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi var. Türkiye'nin 4 bir yanında 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yaptık. Niçin? 'Çocuklar yüzme öğrensin' diye. Bu zamana kadar 10 milyon gence yüzme öğrettik. Gençler mutlaka internet bağımlılığıyla mücadele etmemiz lazım. Zamanınızı sörf yaparak geçirmeyin; spor yaparak, okuyarak geçirin. Bu çok önemli" diye konuştu.

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