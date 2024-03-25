İstanbul Valiliği'nden camideki intihara ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.40 sıralarında Beyoğlu Nusretiye Camii içerisinde, 20 suç kaydı bulunan 35 yaşındaki Uğur Falay'ın ruhsatsız tabancayla intihar ettiği ifade edildi.

Yapılan çalışma sonucunda bu kişinin, 15-25 Mart tarihlerinde cezaevinden izinli çıktığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın ev adresine inceleme amacıyla gidildiğinde ise Uğur Falay'ın annesi 59 yaşındaki Hüsna Falay ve 22 yaşındaki kız kardeşi İrem Falay ikametleri içerisinde ölü olarak bulunmuştur. İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır. 7.65 çapında tabancanın kullanıldığı her iki olayın oluş şekli, kriminal incelemenin ardından netlik kazanacaktır. Konu ile alakalı tahkikat devam etmektedir."