Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet sığınılacak yegane güvenli limandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet koruması altındaki çocuklarla iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Devlet korumasında hayata hazırlanan binlerce çocuklarımız bulunuyor. Anne ve babasını kaybetmiş birisi olarak özlem duyduğumu ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde devlet hem anadır hem babadır. Sığınılacak yegane güvenli limandır.

Koruma altındaki çocuklarımız 85 milyon vatandaşımızın ortak evladıdır. Ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara hemen sahip çıktık. Bakımlarını üstlendik. Korumaya muhtaç çocuklara bakan aile bireylerini destekliyoruz. Çocuğun aile ile büyümesinin mümkün olmadığı durumlarda da biz sahip çıkıyoruz.

Yurt modeline son verdik bunun yerine çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik. 115 çocuk evleri sitesinde hayata hazırlanıyor. Ülke genelindeki 1185 çocuk evimiz var. 14 binin üzerindeki çocuğumuza ise koruma ve bakım hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın her biri devletin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak sağlıktan eğitime her ihtyacı için gece gündüz çalışıyoruz.

Gözlerini dünyaya açan her evladımıızın her anında yanında olacağımız bir sistem kurduk. İnsan yaradıtmışların en şereflisidir. İnsanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla yapıyoruz. Türkiye sosyal devlet özelliği çok yüksek bir devlettir. Her birinizi iyi eğitimli olarak yetiştirmek bizim görevimizdir. Geleceğe umutla bakmanızı önemsiyoruz.

"Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor"

Sizler hayata sıkı sarılır emek verirseniz hiçbir engel önünüzde duramaz. Devletinizle birlikte kendinize güvenmenizi özellikle rica ediyorum. Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Devletimizin korumasında olan çocukların toplumumuzun şevkat kanatlarının altına alınması şarttır.

Milletimizin tüm kesimlerine görev düşüyor. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. Birbirimizi gözettiğimizde daha sağlıklı ve güvenli bir toplum olacağımızı düşünüyorum.