'Cudi'yi, Gabar'ı, Tekdürek'i, Bestler Dereler'i artık terörden temizlemiş durumdayız'

Bitlis programı kapsamında, Bitlis Polisevi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri ile İftar Buluşması"na katılan Yılmaz, iftardan sahura, şehir şehir milletle kardeşlik soflarında buluştuklarını söyledi.

Yılmaz, ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuduklarını, kaybedecek tek bir saatlerinin olmadığı bilinciyle mücadele bayrağını hep daha yukarılara taşımaya çalıştıklarını vurguladı.

Türkiye'yi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedeflerini adım adım hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, vatandaşlar arasında yapmadıkları gibi iller ve bölgeler arasında da asla ayrım yapmadıklarını ifade etti.

Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'e hizmet götürürken, Muş'u, Bitlis'i, Şırnak'ı ihmal etmediklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Deprem nedeniyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da Türkiye yüzde 4,5 gibi iyi bir oranda büyüdü geçen yıl. Milli gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı ve kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. İşsizlik oranı bugün yayınlandı. Geçen yılın işsizlik oranı. Yüzde 9.4 oldu. Tek haneli gerçekleşti çok şükür. Geçen yılın ortasında, orta vadeli programı hazırlarken 10,1 diye tahmin etmiştik bizim tahminimizden de daha iyi oldu. Özellikle genç istihdamındaki artış çok sevindirici. Sağlık çalışanlarımızdan emeklilerimize, işçilerimizden çiftçilerimize kadar toplumumuzun tüm kesimlerinin refahını artırmak için gayret ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programlarının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda belirgin bir düşüşe hep birlikte şahit olacağız inşallah."

"Vesayet odaklarını tasfiye ettik"

Yılmaz, kalıcı sosyal refah ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için fiyat istikrarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, ekonominin daha istikrarlı büyümesi ve sosyal refahın kalıcı olması için bu mücadeleyi başarmak zorunda olduklarını kaydetti.

Demokrasiyi güçlendirdiklerini, vesayet odaklarını tasfiye ettiklerini, bir taraftan da tüm Türkiye'de imar ve ihya faaliyetini sürdürdüklerini belirten Yılmaz,

"Cudi'yi, Gabar'ı, Tekdürek'i, Bestler Dereler'i artık terörden temizlemiş durumdayız. Gerçekten bir huzur ve güven iklimi hakim. Eskiden çok farklı konuşulan yerler şu anda huzur ortamı içinde insanımızın ziyaret ettiği yerler. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm sorunları kaynağında kurutma anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"

ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, Bitlis'e önemli hizmetler kazandırdıklarını, son 21 yılda 50 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını, özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başlayan Bitlis'in tekstil alanında tüm bölgenin üretim merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Bölgenin terör tehdidinden kurtulması, huzur ve güven ortamının pekişmesiyle yeni yatırımlar gelmeye devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hem ülkemizin diğer illerinden hem de dünyanın farklı köşelerinden insanlar artık buralara gezmeye geliyor, hiçbir endişe yaşamadan güzellikleri görüyor. Bitlis merkezdeki dönüşüm de turizme ayrı bir güç verecek. Turizm deyip geçmemek lazım. Turizm için gelen ticaret de yapar, başka ilişkiler de geliştirir. Bitlis, Ahlat, Güroymak ve Tatvan'a doğal gaz arzını sağladık. Adilcevaz ve Hizan'a da doğal gaz arzı çalışmalarımız devam ediyor. Ahlat'ta tarihi ile ayağa kaldırdık. Cumhurbaşkanlığımızın da Ahlat'ta külliyesi var. Orayı da önümüzdeki dönemlerde çok daha aktif halde kullanacağız inşallah."

Yerel seçimin yaklaştığını anımsatan Yılmaz,

"Genel seçimlerde daha çok siyaset, ideoloji biraz daha öne çıkıyor. En azından yerelde ilimizi, ilçemizi düşünmemiz lazım. Oyumuzu verirken kim daha iyi hizmet edecek diye bakmamız lazım. Biz inanıyoruz ki Bitlis'te, merkezde ve ilçelerde AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vereceğiniz her oy o ilçelerin geleceğine verilmiş oydur"

değerlendirmesinde bulundu.

Programa Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, yatırımcılar ve davetliler katıldı.